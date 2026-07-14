«Я в душной камере просто помру». Борис Надеждин допустил, что покинет Россию из-за возможного ареста

Политик Борис Надеждин не исключил, что может уехать из России. «Да, [такая идея] обсуждается. Не столько мной, сколько семьей», — сказал он 14 июля в эфире ютьюб-канала The Breakfast Show.

В разговоре с изданием «Агентство» Надеждин также пояснил, что опасается возможного ареста.

Ощущения у меня тревожные. Потому что очевидно: вчера меня хотели просто закрыть. Я, к сожалению, не в таком состоянии здоровья и возраста, чтобы, может быть, даже пережить 15 суток в душной камере. Я там просто помру.

Ранее утром Борис Надеждин также опубликовал в своем телеграм-канале ролик, в котором связал усилившееся давление российских властей со своим выдвижением на выборы в Госдуму.

После выборов президента на вопрос «Как ваши дела, Борис Борисович?» я отвечал: «Прекрасно. Я жив, на свободе, в России и даже не иностранный агент». К сожалению, когда я стал выдвигаться в Государственную Думу, собирать подписи, опять сильно напряг наше начальство. <…> В результате эти параметры — жив, на свободе, в России, не иностранный агент — стремительно уменьшаются.

При этом он подчеркнул, что все же хотел бы остаться в России.

Бориса Надеждина задержали днем 13 июля. На него составили административный протокол о демонстрации «экстремистской символики» (статья 20.3 КоАП). Поводом для этого стала ссылка в соцсетях политика на видео с фотографией Алексея Навального. Вечером Надеждина отпустили из полиции, обязав явиться в суд 17 июля на заседание по его протоколу.

17 июня политик сообщил, что выдвинулся кандидатом на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2026 года. Меньше чем через месяц после этого Надеждина внесли в реестр «иностранных агентов».

Статус «иноагента» запрещает участвовать в выборах в России. Такой же запрет — на один год — накладывает статья 20.3 КоАП, которую вменяют политику.