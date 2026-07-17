Минпросвещения России предложило выделить начальную военную подготовку в отдельный школьный предмет

В Минпросвещения России предложили разделить предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на два обязательных курса — «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Ведомство уже разработало проект приказа об этом.

Планируется, что приказ вступит в силу с 1 сентября и затронет школьников, перешедших в восьмой и десятый классы. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что на каждый курс — и на «Безопасность жизнедеятельности», и на «Начальную военную подготовку» — выделят по 34 часа.

Ранее Кравцов говорил, что с нового учебного года в школах доля начальной военной подготовки в рамках «Основ безопасности и защиты Родины» будет увеличена вдвое — до 50% учебного времени.

Как сообщили в министерстве, курс начальной военной подготовки «направлен на формирование основ защиты государства и готовности к военной службе». В рамках этого предмета школьникам будут рассказывать о принципах национальной безопасности, системе гражданской обороны и противодействии экстремизму и терроризму.

Учащихся собираются учить воинской дисциплине и строевым приемам, познакомить с общевоинскими уставами. Кроме того, для них предусмотрены «практико-ориентированные интерактивные» занятия.

Курс начальной военной подготовки включили в уроки ОБЖ («Основы безопасности жизнедеятельности») еще в 2023 году. Учеников 10-11 классов учили стрелять из автомата Калашникова, применять ручные гранаты и оказывать первую помощь в бою. С 2024-го в российских школах ОБЖ заменили на «Основы безопасности и защиты Родины».

По подсчетам издания «Вот так», за последние пять лет российские власти потратили более 50 миллиардов рублей на создание и работу военно-патриотических центров, куда российских школьников отправляют на обязательные военные сборы.