В российских школах вдвое увеличат часы начальной военной подготовки

В российских школах с 1 сентября вдвое увеличат количество часов, посвященных начальной военной подготовке в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины», заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, сейчас для школьников 6-11 классов в рамках этого предмета около 20% учебного времени отводится на начальную военную подготовку. С нового учебного года на это будут отводить 50% учебного времени.

В программе начальной военной подготовки школьники изучают беспилотники, для них проводят учебные сборы, заявили в пресс-службе министерства просвещения РФ.

Кроме того, с 1 сентября в российских школах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Для «его реализации», заявил Кравцов, снимут документальные фильмы о 83 российских военных, которые участвовали в войне с Украиной.

Курс начальной военной подготовки включили в уроки ОБЖ («Основы безопасности жизнедеятельности») еще в 2023 году. Учеников 10-11 классов учили стрелять из автомата Калашникова, применять ручные гранаты и оказывать первую помощь в бою. С 2024 года в российских школах ОБЖ заменили на «Основы безопасности и защиты Родины».

За последние пять лет российские власти потратили более 50 миллиардов рублей на создание и работу военно-патриотических центров, куда российских школьников отправляют на обязательные военные сборы, подсчитало издание «Вот так».