«Вот так»: российские власти потратили более 50 миллиардов рублей на центры военной подготовки школьников

Власти России за последние пять лет потратили более 50 миллиардов рублей на создание и работу военно-патриотических центров, куда российских школьников отправляют на обязательные военные сборы, подсчитало издание «Вот так».

Журналисты выпустили большое расследование о том, как работают такие центры и как происходит милитаризация подростков как из России, так и с аннексированных РФ территорий Украины. «Вот так» рассказывает о двух сетях военно-патриотических центров — «Авангард» и «Воин».

Центры «Авангард» стали появляться по всей стране с 2020 года. Всего к сентябрю 2025-го в стране насчитывалось 147 центров «Авангард». Их созданием и финансированием занимаются регионы страны, а средства на это выделяют в том числе напрямую из региональных бюджетов.

Общая сумма средств, выделенных из бюджетов разных уровней на работу «Авангардов», неизвестна. По оценке «Вот так», с 2020 года на создание и работу этих центров 39 из 70 регионов России, где представлен «Авангард», выделили не менее 36,5 миллиардов рублей. Основные средства — почти 23 миллиарда — это расходы на инфраструктуру и оснащение центров, остальное — на содержание.

«Воин» — сеть центров, включающих 21 филиал. Четыре из них находятся в оккупированных РФ регионах Украины. С сентября 2022 года на сеть потратили почти 15 миллиардов рублей из федерального бюджета, говорится в расследовании. К 2030 году центры «Воина» собираются открыть по всей России.

В таких центрах подростков учат обращаться с оружием, оказывать первую помощь на поле боя и действовать в условиях химического, биологического или радиационного заражения. Дети в этих центрах носят форму, встречаются с участниками войны с Украиной и пропагандистами. В центре «Авангард», по словам побывавших там детей, практикуют и наказания.

Для сравнения, отмечает «Вот так», на 50 миллиардов рублей, потраченных на военно-патриотические центры, в России могли построить 50 школ, 166 бассейнов, 370 спортивных комплексов и более 3,8 тысячи спортивных площадок.

После начала российско-украинской войны власти РФ уделяют особое внимание военной пропаганде среди детей и подростков. Среди прочего, в школах по всей стране в курс «Основы безопасности и защиты Родины» (ранее — ОБЖ) включили военную подготовку, а школьников отправляют на военные сборы. Родителям, которые выступают против милитаризации школы, угрожают и выписывают штрафы.