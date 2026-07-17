Глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Шпан и его муж стали отцами, воспользовавшись услугами суррогатной матери. Шпан выступал против идеи «арендованного чрева»

Председатель правящей фракции в бундестаге Йенс Шпан и его муж Даниэль Функе объявили в инстаграме, что у них родился сын Георг.

Пара воспользовалась услугами суррогатной матери, несмотря на то, что такая практика в Германии запрещена, пишет Deutsche Welle. Ребенка выносила и родила женщина в США, биологическим отцом стал Функе.

Политик и его муж пообещали, что биологическая мать будет участвовать в жизни мальчика: «Теперь она практически часть семьи и будет сопровождать Георга на его жизненном пути».

Оппозиция уже раскритиковала Шпана за двойные стандарты и подрыв доверия к политикам. Помимо того, что в Германии суррогатное материнство считается незаконным, Шпан и сам выступал против этого еще несколько лет назад.

В 2015 году в статье для журнала GQ он писал: «Как гей и христианин, я лично с большим трудом могу принять саму идею „арендованного чрева“. Принять тот факт, что я не смогу стать отцом естественным путем, требует большого смирения. Смогу ли я его проявить, я не знаю».

Партия ХДС, в которую входит Шпан, выступает против легализации суррогатного материнства в Германии. При этом Шпан не первый политик партии, который воспользовался услугам суррогатной матери в США. Весной 2026 года это сделал его однопартиец депутат и врач Хендрик Штрек, живущий в браке с Паулем Цубайлем.