Китайские миллиардеры заводят десятки детей в США, используя услуги суррогатных матерей У одного больше 100 наследников, другой растит 10 дочерей на выданье влиятельным мужчинам, рассказывает The Wall Street Journal

В США новый крупный бизнес — богатым китайцам предоставляют услуги суррогатного материнства и последующего воспитания детей. Об этом рассказывает газета The Wall Street Journal. Известны случаи, когда бизнесмены завели таким образом десятки детей — и даже ни разу с ними лично не встречались. «Медуза» пересказывает главное из этой публикации.

В 2023 году суд в Лос-Анджелесе отказал китайскому миллиардеру Сюю Бо, владельцу игровой компании Duoyi Network, в признании отцовства нескольких детей, которых вынашивали суррогатные матери. Выяснилось, что у него уже как минимум восемь таких детей.

На закрытых судебных слушаниях Сюй Бо рассказал, что намерен завести 20 детей в США, используя суррогатное материнство. Несколько его сыновей живут в Калифорнии, их воспитывают няни, сам бизнесмен никогда лично с ними не встречался.

Признание родительства в делах о суррогатном материнстве в американских судах — процедура рутинная, она происходит почти автоматически. Отказ китайскому бизнесмену оказался крайне редким исключением.

В Китае суррогатное материнство запрещено, а в США, наоборот, почти не регулируется. Многие богатые китайцы пользуются этим. Бизнес так отлажен, что зачастую клиентам даже не приходится никуда ездить: специальные курьеры отвозят их сперму в США, а потом привозят им младенца. Такая процедура может обойтись в сумму до 200 тысяч долларов.

В индустрии задействованы специализированные клиники, а также юридические фирмы и агентства по подбору нянь. В одну такую сеть вложился известный американский техномиллиардер Питер Тиль.

Случай Сюя Бо — особый. Судя по его соцсетям, у него больше 100 детей. Причем он прямо заявляет, что предпочитает, чтобы рождались мальчики, потому что они, по его мнению, «превосходят» девочек. Сюй Бо известен, помимо всего прочего, как критик феминизма. Он рассчитывает, что его многочисленные сыновья в будущем унаследуют и продолжат его бизнес.

Другой китайский предприниматель Ван Хуэйу (компания XJ Internarional) покупал яйцеклетки моделей и ученых и при помощи суррогатных матерей стал отцом десяти девочек. Его замысел состоит в том, чтобы в будущем выдать их замуж за богатых и влиятельных мужчин.

Поскольку дети рождаются в США, они получают американское гражданство. На рассмотрении в конгрессе уже находится законопроект о запрете использования суррогатного материнства в США гражданами некоторых стран, в том числе Китая. Известно, что ФБР и министерство внутренней безопасности опрашивали некоторых суррогатных матерей, которые вынашивали детей для китайских клиентов, но что именно они расследовали и о чем спрашивали, неясно.

Согласно рекомендациям профессиональных ассоциаций, клиникам ЭКО не следует вести больше двух параллельных суррогатных программ для одного клиента. Но это именно рекомендации — действенных ограничений нет. Некоторые агентства берутся за крупные заказы, получая по 40–50 тысяч долларов за каждую беременность суррогатной матери.

В Китае истории с суррогатным материнством периодически вызывают скандалы. В 2021 году было очень громкое судебное разбирательство между актрисой Чжэн Шуан и ее бывшим бойфрендом по поводу опеки над их детьми. Выяснилось, что дети были рождены суррогатными матерями в США. «Недостойное» поведение Чжэн Шуан комментировали даже представители Компартии Китая. Актриса проиграла суд, осталась без карьеры и вскоре обанкротилась.

В 2023 году заместителя министра иностранных дел Цинь Гана уволили и, предположительно, убили в тюрьме, — после того, как в ходе внутреннего расследования Компартии КНР вскрылась его внебрачная связь. Тогда же стало известно о ребенке, рожденном в США суррогатной матерью.