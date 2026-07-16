В Пермском крае 80-летний водитель умер в очереди за бензином

В городе Лысьва Пермского края 80-летний водитель умер в очереди за бензином. Пожилому мужчине, сообщила местная газета «Искра», стало плохо, пока он ждал возможности заправить свой автомобиль на АЗС. Очевидцы вызвали скорую, но врачи уже помочь не смогли.

«Бригада скорой медицинской помощи провела реанимационные мероприятия, но, к сожалению, они оказались безуспешны», — сообщили изданию 59.ru в пресс-службе Минздрава Пермского края. В министерстве уточнили, что мужчина умер вечером 14 июля.

В конце июня в Петрозаводске в Карелии 75-летний водитель умер на одной из заправок. 28 июня возле АЗС в Чите умер 43-летний местный житель. По данным СМИ, мужчина не стоял в очереди на заправку, а подвез туда свою знакомую.

Из-за топливного кризиса, продолжающегося в России, водители вынуждены проводить многие часы в очередях на АЗС. Во многих регионах России действуют ограничения на количество бензина на заправку одного автомобиля. В некоторых регионах вводят систему заправки по номеру автомобиля или по QR-кодам.

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