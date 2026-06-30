В Петрозаводске пенсионер умер в очереди на заправке

Пожилой мужчина умер в очереди возле автозаправочной станции в Петрозаводске, сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на очевидцев.

По их словам, мужчина, которому было около 75 лет, умер утром 30 июня на одной из заправок на Лососинском шоссе.

Местные жители рассказали, что он успел оплатить бензин, но у него «немного не хватило до полного бака». После смерти мужчины управляющая заправкой отогнала его автомобиль и вызвала скорую.

В МВД подтвердили журналистам информацию о смерти пенсионера.

Это по меньшей мере второй подобный случай, произошедший в России во время топливного кризиса, усугубившегося в мае-июне. Так, 28 июня возле АЗС в Чите умер 43-летний местный житель, сообщили местные власти. По данным СМИ, мужчина не стоял в очереди на заправку, а подвез туда свою знакомую.

Из-за топливного кризиса жители регионов России вынуждены по несколько часов стоять в очередях на АЗС. Например, в Чите один из местных жителей сообщил, что простоял в очереди 36 часов.

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