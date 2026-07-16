Украинские беспилотники атаковали Энгельс. Один дрон попал в жилой дом, на военном аэродроме пожар

В результате атаки украинских беспилотников повреждена гражданская инфраструктура в Энгельсе, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По его данным, пострадавших нет. Других подробностей о последствиях атаки в городе глава региона не сообщил.

В свою очередь прокуратура региона сообщила, что пострадавшие есть. Но сколько человек получили ранения, ведомство не уточнило.

Издание Astra и украинский мониторинговый телеграм-канал Exilenova+ со ссылкой на фото и видео очевидцев утверждают, что один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом. Судя по видео, дрон врезался в один из верхних этажей.

По данным Astra, это жилой комплекс «Ладья», который находится в двух километрах от военного аэродрома Энгельс-2. На самом аэродроме также произошел пожар, утверждает издание со ссылкой на кадры очевидцев. Что именно загорелось, неясно. Ранее этот аэродром уже не раз становился целью ВСУ.

Всего в ночь на 16 июля силы ПВО сбили 375 беспилотников над России, аннексированным Крымом, Азовским и Черным морями, отчиталось Минобороны РФ.

Украинские беспилотники почти ежедневно атакуют регионы России. ВСУ заявляют, что цели атак — военные и промышленные объекты. Так, из-за ударов украинских дронов приостанавливают работу нефтяные предприятия по всей стране.