Теннисистка Дарья Касаткина и фигуристка Наталья Забияко сыграли свадьбу

Теннисистка, 63-я ракетка мира Дарья Касаткина и фигуристка, серебряная призерка Олимпиады-2018 Наталья Забияко поженились. Об этом спортсменки рассказали в инстаграме.

Свадебная церемония прошла в Греции (в этой стране легализованы однополые браки), на нее были приглашены в том числе теннисистки из России и Украины.

Дарья Касаткина долгое время была первой ракеткой России; в 2025 году она стала выступать за Австралию, а спустя год получила австралийское гражданство. Наталья Забияко выступала за Россию в 2015-2020 годах в паре с Александром Энбертом; они стали серебряными призерами Зимней Олимпиады 2018 года.

Касаткина и Забияко рассказали о своих отношениях в 2022 году.