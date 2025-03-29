Вторая ракетка России теннисистка Дарья Касаткина объявила о смене спортивного гражданства. Теперь она будет выступать за Австралию, говорится в инстаграме спортсменки.

По словам Касаткиной, власти Австралии приняли ее заявление на получение постоянного вида на жительство. Теннисистка собирается жить в Мельбурне.

«Австралия — это место, которое я люблю, оно невероятно гостеприимно: это место, где я чувствую себя как дома. <…> С гордостью объявляю, что с этого момента буду представлять свою новую родину, Австралию, в моей профессиональной теннисной карьере», — написала Касаткина.

Решение о смене спортивного гражданства далось теннисистке нелегко, говорится в посте. По словам Касаткиной, она «всегда будет уважать и глубоко ценить свои корни», но сейчас «очень рада начать новую главу в карьере и жизни под австралийским флагом».

Дарье Касаткиной 27 лет. Она родилась в городе Тольятти в Самарской области. Спортсменка занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

На счету Касаткиной восемь титулов на турнирах WTA. Ее наивысшее достижение на турнирах Большого шлема — выход в полуфинал Roland Garros-2022. Долгое время Касаткина была первой ракеткой России, но в марте уступила этот титул 17-летней Мирре Андреевой.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Касаткина дала интервью спортивному блогеру Вите Кравченко. Теннисистка рассказала, что встречается с девушкой и открыто выступила против российско-украинской войны.

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