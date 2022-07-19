Первая ракетка России Дарья Касаткина рассказала, что встречается с девушкой. И открыто выступила против войны «Если бы мы могли хоть что-то, блин, сделать, чтобы это остановить»

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18 июля спортивный блогер Витя Кравченко выпустил ролик с российскими теннисистами Андреем Рублевым (восьмая ракетка мира) и Дарьей Касаткиной (12-я ракетка мира и первая ракетка России), которые живут в Испании. В этом видео Касаткина рассказала о своей гомосексуальности, а также об отношении к войне и о мыслях про смену гражданства из-за отстранения российских спортсменов от соревнований. А после каминг-аута теннисистка выложила совместное фото со своей девушкой. «Медуза» слова Касаткиной — и реакции на них.

Витя Кравченко

Что Дарья Касаткина сказала в интервью

О сексуальной ориентации

— Недавно россиянка , которая живет здесь в Испании, сделала первый в истории российского спорта каминг-аут. Ты как относишься к ее поступку?

— Надя, респект. Ты красотка. Я обрадовалась за нее. И не только за нее. За людей, в особенности за девчонок, которым, наверное, это было важно услышать.

— Как считаешь, важно об этом говорить?

— Да. Молодые ребята сталкиваются с такими общественными проблемами и им реально нужна поддержка, я считаю, что это очень важно. Когда кто-то из мира спорта, какие-то влиятельные фигуры (не только из мира спорта, вообще в принципе влиятельные фигуры) об этом говорят, становится легче.

— А тебе сейчас стремно говорить об этом на камеру?

— Нет. Ну я чуть-чуть нервничаю, потому что прямо так откровенно еще не было на камеру. Но мне на самом деле прикольно.

— Сейчас будет явно к тебе нездоровый интерес. Давай обозначим: у тебя вообще сейчас есть девушка?

— Да.

— То, что эта тема в России запретная, ты считаешь, это нормально или нет?

— Да блин, у нас в стране столько запретных тем. И есть темы поважнее, которые запретные, так что удивляться как бы нечему.

Вот эта вот фраза «Хочешь быть геем». Хочешь-не хочешь, стал-не стал. Ну что это за бред? Нет ничего проще, мне кажется, в мире, чем быть натуралом. Если есть выбор, кто выберет быть геем, усложнять себе жизнь? Серьезно? Особенно в России.

— Как ты думаешь, когда в России можно будет ходить за ручку?

— Никогда. Ну блин, судя по тому, как все идет, никогда. Были у нас не так давно — примерно, когда чемпионат мира [по футболу-2018 в России] был, — какие-то подвижки. Куда-то вот ближе сюда [в Европу]. Перекрыли дорогу, ремонтные работы.

Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла. У тебя в голове постоянно будет крутиться, пока не скажешь. Понятно, что каждый сам выбирает, как открыться и насколько. В комфорте с собой надо жить, самое главное. На остальных похер должно быть.

О перспективах российского тенниса

— Какие перспективы на ближайшие 10 лет. Сильно нас откинет назад?

— Да уже откинуло. Я думаю, что у поколения юниоров 16-17 лет еще есть шансы уехать. Им не повезло, но у них еще есть шанс. Те, кто выйдет из России на высокий уровень в течение пяти лет, просто нереальные красавчики.

— Получается, вы [c Рублёвым] последнее топовое поколение теннисистов из России на годы вперед?

— Многие талантливые дети, у родителей которых будет возможность, наверно, будут менять гражданство. Если честно, у нас-то уже вопросы такие ходят. Потому что нас отстранили от Уимблдона, и мы не знаем, что еще будет дальше. А детей — естественно… Я даже могу сказать, что если есть такая возможность, ребята, меняйте. <…>

у нас забрали. Когда вернут? Походу, никогда не вернут, я не знаю. С Олимпиадой вообще непонятно что, Олимпиада через два года. Короче, мы отшельники. Не знаю, что дальше.

— Паспорт меняем?

— Посмотрим.

О вторжении России в Украину

— Чего ты сейчас больше всего хочешь?

— Чтобы закончилась война. С 24 февраля не было ни дня, чтобы я не прочитала какую-то новость или не подумала, или как-то день прошел без этого. А я вообще по сути прямого отношения к этому не имею. Меня это не коснулось. Слава богу, блин, не коснулось.

— Коснулось так по минимуму, Уимблдон и все такое.

— Это херня на самом деле, если смотреть в масштабах того, что происходит. И я и то парюсь из-за этого. А то, через что проходят люди там или люди, у которых родные, близкие там находятся, на Украине. Даже вот то, что сейчас уже Россия, Белгород там. И я не представляю, что они переживают.

Если бы мы могли хоть что-то, блин, сделать, чтобы это остановить. Хоть, *****, доли процента… Именно чтобы остановить, не чтобы повлиять на мнения людей, именно остановить. Без раздумий, я бы сделала все, что от меня зависит. Но, к сожалению, это невозможно. И от этого чувство бессилия. А кто может вообще? Европа не может нихера. Что от меня-то? Даша Касаткина, в теннис играет, 25 лет, [в голове] опилки.

Я хочу играть против игроков, у которых есть возможность тренироваться, готовиться к соревнованиям так же, как у меня. Которым не нужно думать о том, что у них корты разбомбили дома и что им некуда вернуться. И что им не нужно звонить по академиям, спрашивать: «Можно мы у вас потренируемся? Где пожить?» и все такое. Потому что я знаю, насколько важно осознавать, что тебе есть куда вернуться. Неважно, что происходит в твоей жизни, какие катаклизмы, ты всегда знаешь, что ты можешь вернуться домой. И я не представляю, что такое, когда ты такой: «А дома нет». Нет не потому, что ты его еще не обрел сам, а потому, что у тебя его забрали. Забрали просто так.

— Ты не боишься, что у тебя после твоего высказывания тоже дом заберут? Ты не думала об этом? Ты не боишься, что ты не сможешь вернуться в Россию, допустим?

— Думала (начинает плакать).

Как отреагировали на слова Дарьи Касаткиной

Агент Дарьи Касаткиной Софья Тартакова

Как это может помешать карьере? Вот вам мешает, что вы кого-то любите, любовь в принципе может кому-то помешать? Вне зависимости от того, какого она пола. Стоит ли опасаться реакции российской публики? Считаю, нашей публике нужно развиваться как душевно, так и умственно. Слава богу, что существуют такие игроки, как Дарья Касаткина, которая не боится и рассказывает о себе очень искренне и по-человечески.

Теннисист, в прошлом первая ракетка мира Евгений Кафельников

К Дарье отношусь очень хорошо и поддержу любое решение, которое она примет. Даже если она решит сменить спортивное гражданство, на моем отношении к ней это никак не скажется. Это действительно едва ли не единственный выход для спортсменов продолжать выступать на международных соревнованиях. Что еще остается им делать, если к нам сейчас такое отношение?

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина

Это личное дело Касаткиной. Хочет — пусть выносит. У нас в стране не принято об этом говорить. Каждый поступает в меру ощущения своей проблемы.

Телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев

Дарья — молодец! Я считаю, что любить можно кого угодно — только детей трогать не надо. Пусть она будет счастлива. Личная жизнь на то и личная, чтобы в нее никто нос свой не совал. Я ее люблю как прекрасную теннисистку.

Актриса, сценарист, режиссер Рената Литвинова

Даша Касаткина — наша лучшая теннисистка — совершила каминг-аут. Сильный цельный человек, выбрала осознанную свободу в столь сложное время.

Что еще произошло после каминг-аута

Дарья Касаткина и фигуристка, серебряная призерка Олимпиады-2018 Наталья Забияко выложили в одинаковое фото, на котором они обнимаются, и поставили в подпись сердечко. Футболистка Надежда Карпова прокомментировала фото Касаткиной словами «Я так горжусь! Молодец, подруга».