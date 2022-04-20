NYT: организаторы Уимблдона решили не допускать до участия в турнире спортсменов из России и Беларуси

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До участия в Уимблдоне — одном из турниров серии «Большого шлема» — не допустят спортсменов из России и Беларуси. По данным The New York Times, организаторы престижного теннисного турнира уже приняли такое решение и объявят о нем в ближайшее время.

Уимблдон, если сведения NYT подтвердятся, станет первым крупным теннисным турниром, на который из-за войны в Украине не пустят российских и белорусских спортсменов, выступающих индивидуально

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Российские и белорусские спортсмены занимают высокие строчки в теннисных рейтингах. Так, четверо россиян входят в топ-30 Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), включая Даниила Медведева, занимающего сейчас второе место в рейтинге ATP.

В топ-40 Женской теннисной ассоциации (WTA) пятеро россиянок и две представительницы Беларуси, в том числе Арина Соболенко (номер 4 в рейтинге WTA) и Виктория Азаренко (бывшая первая ракетка, сейчас занимающая 18 место).

После вторжения России в Украину были отменены международные соревнования, который должны были проходить в российских и белорусских городах, сборные РФ и Беларуси были отстранены от участия в турнирах. Спортсменам, выступающим индивидуально, в том числе теннисистам, было разрешено участвовать в профессиональных турнирах при условии, что их национальная принадлежность не будет указана.

Даниил Медведев ранее выступил против войны, написав в инстаграм: «Я прошу мира, мира между странами». Еще один российский теннисист — Андрей Рублев (восьмое место в рейтинге ATP) — также после одного из матчей написал на объективе телекамеры: «Пожалуйста, никакой войны».

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