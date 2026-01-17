«Счастлива, благодарна и свободна». Бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина стала гражданкой Австралии

Теннисистка Дарья Касаткина, выступавшая за Россию, стала гражданкой Австралии. «Официально австралийка. Счастлива, благодарна и свободна», — написала Касаткина в своем инстаграме.

Касаткина, родившаяся в Тольятти, долгое время была первой ракеткой России. В марте 2025 года объявила, что меняет спортивное гражданство и будет выступать за Австралию. На тот момент 27-летняя Касаткина была второй ракеткой России.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Касаткина дала интервью спортивному блогеру Вите Кравченко. Теннисистка тогда рассказала, что встречается с девушкой и открыто выступила против российско-украинской войны.

Читайте также

Первая ракетка России Дарья Касаткина рассказала, что встречается с девушкой. И открыто выступила против войны «Если бы мы могли хоть что-то, блин, сделать, чтобы это остановить»

Читайте также

Первая ракетка России Дарья Касаткина рассказала, что встречается с девушкой. И открыто выступила против войны «Если бы мы могли хоть что-то, блин, сделать, чтобы это остановить»