«Счастлива, благодарна и свободна». Бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина стала гражданкой Австралии
Источник: Дарья Касаткина
Теннисистка Дарья Касаткина, выступавшая за Россию, стала гражданкой Австралии. «Официально австралийка. Счастлива, благодарна и свободна», — написала Касаткина в своем инстаграме.
Касаткина, родившаяся в Тольятти, долгое время была первой ракеткой России. В марте 2025 года объявила, что меняет спортивное гражданство и будет выступать за Австралию. На тот момент 27-летняя Касаткина была второй ракеткой России.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Касаткина дала интервью спортивному блогеру Вите Кравченко. Теннисистка тогда рассказала, что встречается с девушкой и открыто выступила против российско-украинской войны.