Суд в Москве отклонил жалобу депозитария Euroclear. Решение о взыскании 18 триллионов рублей по иску Банка России осталось в силе

Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве отклонил ходатайство бельгийского депозитария Euroclear, сообщает ТАСС. Представитель Euroclear сообщил агентству, что решение о взыскании 18,17 триллиона рублей по иску Банка России остается в силе.

В декабре 2025 года ЦБ пожаловался в суд на «незаконные действия» депозитария, в котором хранится основная часть российских активов, замороженных после начала большой войны России и Украины. В мае 2026-го Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил этот иск.

Представители Euroclear заявили, что будут обжаловать это решение. В депозитарии также подчеркнули, что замороженные активы остаются заблокированными в соответствии с международными санкциями. Иск Банка России в Euroclear назвали «необоснованным».

Российские активы за рубежом на общую сумму 260 миллиардов евро были заморожены после начала большой российско-украинской войны. Большая часть этих средств — около 190 миллиардов евро — хранится на счетах Euroclear.

В декабре 2025 года Европейский союз заморозил активы России в Европе на неопределенный срок — до окончания войны. От России также требуют компенсировать ущерб украинской стороне. Ранее ЕС продлевал решение о заморозке активов раз в полгода.

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