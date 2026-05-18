«Активы ЦБ РФ остаются заблокированными». Депозитарий Euroclear заявил, что не признает решение московского суда, который взыскал с него 18 триллионов рублей в пользу Банка России
Активы Банка России, замороженные в бельгийском депозитарии Euroclear в связи с санкциями, остаются заблокированными. Об этом говорится в заявлении Euroclear.
Иск российского ЦБ, который рассматривал Арбитражный суд Москвы, в депозитарии назвали «необоснованным».
«Такие иски не признаются законодательством ЕС, Euroclear не признает юрисдикцию суда и обжалует решение суда. Решение суда не затрагивает деятельность и финансовое положение Euroclear. Активы Центрального банка России, размещенные в Euroclear Bank, остаются заблокированными в соответствии с международными санкциями», — заявили в депозитарии.
Российские активы за рубежом были заморожены после вторжения войск РФ в Украину в 2022 году. Всего было заморожено 260 миллиардов евро. Большая часть этих средств (около 190 миллиардов евро) хранится на счетах Euroclear. Депозитарий получает прибыль от замороженных российских активов, c 2024 года ее направляют на финансирование помощи Украины.
В декабре 2025 года ЦБ подал иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear в связи с «незаконными действиями» депозитария. Суд вынес решение 15 мая 2026 года, постановив взыскать с Euroclear 18,17 триллиона рублей (200 миллиардов евро) убытков.