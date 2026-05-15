Суд в Москве постановил взыскать с депозитария Euroclear 18 триллионов рублей в пользу Банка России. В такую сумму оценили убытки от заморозки зарубежных активов РФ

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear о взыскании 18,17 триллиона рублей (200 миллиардов евро) убытков. Об этом РБК сообщил представитель ответчика Сергей Савельев.

Иск рассматривали в закрытом режиме. «Право на справедливое судебное разбирательство было явно нарушено. Учитывая закрытый характер разбирательства, против которого мы возражали, мы не можем раскрывать никаких дополнительных сведений», — заявил Савельев.

По его словам, европейский депозитарий собирается обжаловать решение суда.

Иск ЦБ к Euroclear поступил в суд в декабре 2025 года. В заявлении, распространенном Банком России, говорилось, что обращение подано в связи с «незаконными действиями» Euroclear.

В депозитарии Euroclear хранится основная часть (около 190 миллиардов евро) российских активов, замороженных после начала большой российско-украинской войны. Всего было заморожено 260 миллиардов евро.

В декабре 2025 года ЕС одобрил бессрочную заморозку активов России до окончания войны. Ранее сроки блокировки регулярно продлевали.

Euroclear получает прибыль от замороженных российских активов. С 2024 года ее направляют на финансирование помощи Украине.

ЕС не даст Украине «репарационный кредит» под залог российских активов — потому что боится ответа России В Европе так и не придумали, что можно сделать с 200 миллиардами евро, замороженными после начала большой войны

