Новым премьер-министром Украины назначен Сергей Корецкий

Верховная Рада Украины проголосовала за назначение премьер-министром бывшего руководителя «Нафтогаза» и «Укрнафты» Сергея Корецкого.

Его кандидатуру поддержали 289 голосовавших, против выступил один депутат (еще 21 не голосовал).

Сергею Корецкому 48 лет. На пост премьер-министра его предложил президент Украины Владимир Зеленский. До того как возглавить в 2025 году «Нафтогаз», Корецкий в течение трех лет руководил компанией «Укрнафта».

По данным источников «Украинской правды», предложив Корецкому стать премьером, Зеленский назвал в числе приоритетных задач защиту энергетической системы Украины и подготовку к грядущей зиме, которая должна стать самой тяжелой с начала войны из-за российских атак.

Верховная Рада 14 июля проголосовала за отставку премьер-министра Юлии Свириденко и ее кабинета. Отставку Свириденко 12 июля анонсировал президент Украины Владимир Зеленский в рамках объявленной им смены политической стратегии.

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