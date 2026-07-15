FT: Украине разрешили закупить китайские детали для беспилотников на деньги ЕС

Украина сможет закупить китайские компоненты для беспилотников на средства из кредита Евросоюза, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников FT, Киев получил специальное разрешение, позволяющее использовать на эти цели часть первого транша от ЕС в размере шести миллиардов евро.

Как отмечает издание, это решение подчеркивает сохраняющиеся проблемы в оборонной промышленности ЕС, а также роль Китая в снабжении обеих сторон российско-украинской войны.

Согласно условиям кредита ЕС, оборонная продукция, закупаемая на эти деньги, должна поступать с рынка Евросоюза, из Украины или от одобренных партнеров — например, Канады. Кроме того, закупки не должны «противоречить интересам безопасности и обороны ЕС».

Однако в этих правилах есть исключение: Украина может обратиться в Брюссель за разрешением приобрести товары в других странах, если такую продукцию невозможно быстро закупить в странах, соответствующих условиям ЕС.

В апреле Евросоюз одобрил выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Из этой суммы 60 миллиардов евро предназначены на закупку и производство оружия, остальные 30 миллиардов — на бюджетную поддержку.

Владимир Зеленский в мае 2025 года говорил, что Китай прекратил продажу беспилотников Украине и европейским странам, но продолжил поставки в Россию. Bloomberg отмечал, что Пекин также сократил поставки некоторых компонентов беспилотников западным покупателям (например, магниты, используемые в двигателях дронов), в то же время наращивая поставки в Россию.

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