Bloomberg: Китай прекратил продажу дронов Украине и нарастил поставки в Россию

Китай прекратил продажу беспилотников Украине и европейским странам, но продолжил поставки в Россию, пишет Bloomberg со ссылкой на заявления президента Украины Владимира Зеленского журналистам.

«Китайский открыт для россиян, но закрыт для украинцев. На территории России есть производственные линии, где есть китайские представители», — сказал Зеленский.

По словам европейского чиновника, с которым поговорил Bloomberg, замечание Зеленского соответствует собственным оценкам ЕС. Он говорит, что Китай, по-видимому, также сократил поставки некоторых компонентов беспилотников западным покупателям (например, магниты, используемые в двигателях дронов), в то же время наращивая поставки в Россию.

В Пекине отрицают поставки оружия какой-либо из сторон и утверждают, что контролируют экспорт товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях. «Позиция Китая по вопросу Украины была последовательной и ясной: мы привержены прекращению войны и содействию мирным переговорам», — говорится в заявлении МИД Китая для Bloomberg.

Летом 2024 года Пекин объявил о запрете экспорта всех гражданских беспилотников, которые могут использоваться в военных целях, а в декабре Bloomberg сообщал, что Китай начал ограничивать продажи ключевых компонентов беспилотников в США и Европу. При этом, как писал Bloomberg, российские и китайские компании начали совместную разработку ударного беспилотника, похожего по характеристикам на иранские «Шахеды», которые Россия использует в войне с Украиной.