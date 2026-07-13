«Коммерсант»: контракт S7 на поставку «импортозамещенного» Ту-214 под угрозой срыва. Ранее от них отказался «Аэрофлот»

Контракт авиакомпании S7 с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на поставку до 100 пассажирских Ту-214 может быть сорван или пересмотрен до минимального количества самолетов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в авиапромышленности.

Главные причины возможного срыва контракта:

производитель — Казанский авиационный завод — не может гарантировать модернизацию кабины самолета под экипаж из двух человек (сейчас кабина рассчитана на трех членов экипажа);

необходимость улучшения летно-технических характеристик и сокращения времени простоя на техническом обслуживании;

отсутствие государственной субсидии, которая позволит снизить стоимость самолета с нынешних почти девяти миллиардов рублей.

Контракт с S7 должен быть утвержден и подписан до конца 2026 года. Такое условие предполагается меморандумом, который авиакомпания подписала с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК; входит в «Ростех») в 2024 году.

Ранее с требованием модернизировать кабину Ту-214 выступала авиакомпания «Аэрофлот». В 2022 году перевозчик собирался заказать 40 самолетов, но через два года отказался от закупки Ту-214 и SJ-100. Компания переориентировала заказ на МС-21. Отказ перевозчика от Ту-214 объясняли «старой» версией кабины и переносом сроков поставки.

В S7 заявили «Коммерсанту», что обсуждение поставок продолжается и о «срыве переговоров речи не идет».

По словам одного из собеседников газеты, S7 в итоге заключит контракт на тот объем самолетов, которого будет достаточно с точки зрения авиапрома и стремления подстраховаться на случай дефицита парка.

Вопрос цены, добавляет источник, не станет проблемой, учитывая готовность S7 выкупать и восстанавливать старые Airbus в условиях простоя собственных A320neo. Как ранее сообщал «Коммерсант», российские авиакомпании не используют около половины своих самолетов A320neo и А321neo, поскольку из-за санкций не могут их обслуживать.

Другие источники считают, что S7 вслед за «Аэрофлотом» может переориентировать заказ на МС-21.

Ту-214 — российский узкофюзеляжный среднемагистральный самолет. Впервые его начали использовать в 1996 году. В 2010-2022 годах самолет производили в специальных комплектациях для государственных нужд. Например, Ту-214 используют министерство обороны России, ФСБ и специальный летный отряд «Россия», перевозящий должностных лиц РФ.

В 2022 году после ухода Boeing и Airbus на фоне российско-украинской войны правительство РФ утвердило «антисанкционную» программу производства гражданских самолетов. Предполагалось, что первые «импортозамещенные», полностью отечественные Ту-214 начнут поступать заказчикам с 2023 года. Но первый такой самолет выпустили только в 2025 году.

По данным «Коммерсант», на Казанском авиазаводе, который с начала войны загружен гособоронзаказом, не смогли в срок открыть новые мощности для производства Ту-214. Ожидается, что первые четыре Ту-214 для госавиации будут сданы в 2026 году, еще восемь — в 2027 году и далее планируется выпуск до 20 машин в год.