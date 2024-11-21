«Коммерсант»: российские авиакомпании не используют около половины своих самолетов A320neo и А321neo. Из-за санкций они не могут их обслуживать

Российские авиакомпании, по состоянию на середину ноября, приостановили полеты на 34 из 66 самолетов Airbus A320neo и А321neo, находящихся в их авиапарках, пишет «Коммерсант».

Причина такого решения — сложности с техобслуживанием американских двигателей Pratt & Whitney, связанные с санкциями, наложенными на Россию из-за вторжения в Украину.

Наиболее сложная ситуация, пишет «Коммерсант», у авиакомпании S7, у которой припаркован 31 из 39 A320/А321neo возрастом от трех до семи лет. По данным двух источников «Коммерсанта», ресурсы двигателей этих самолетов авиакомпания планирует экономить до начала следующего высокого сезона, когда большая часть самолетов может снова вернуться в расписание. В свою очередь два других источника издания утверждают, что ресурсы двигателей более чем 20 самолетов Airbus уже фактически исчерпаны.

Помимо парка S7 в РФ еще 27 самолетов A320/А321neo, но большинство из них оснащены двигателями Leap французского производства, ситуация с которыми считается чуть менее сложной, чем с Pratt & Whitney.

По мнению нескольких источников издания, в отсутствие ремонта в РФ самолеты семейства Airbus начнут массово выбывать из эксплуатации, по усредненной оценке, с 2026 года.

A320/А321neo составляют примерно 10% от всего иностранного магистрального воздушного флота в РФ. Источники издания не ожидают, что вывод этих самолетов из эксплуатации окажет критическое влияние на объем авиа перевозок в России.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Великобритания, США, ЕС и ряд других стран запретили экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах. Boeing и Airbus приостановили техобслуживание и поддержку российских авиакомпаний и поставки им запчастей.

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