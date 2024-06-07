«Аэрофлот» хочет отказаться от поставок самолетов Superjet и Ту-214, заменив их лайнерами МС-21

«Аэрофлот» обсуждает с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) изменение соглашения, по которому он должен получить 339 новых самолетов, и исключить из заказа лайнеры Superjet и Ту-214, заменив их на МС-21, заявил гендиректор компании Сергей Александровский в интервью «России 24».

«Учитывая, что сроки [поставки] сдвигаются правее, мы внимательно посмотрели на существующее соглашение с производителем и сейчас обсуждаем его трансформацию и полностью перевод всего парка в МС-21», — сказал Александровский.

Авиакомпания хочет получить МС-21 как в базовой (МС-21-300), так и в короткой (МС-21-200) версии, «которая будет разрабатываться», однако в каком соотношении, Александровский не уточнил.

Соглашение предполагало, что «Аэрофлот» до 2030 года получит в лизинг 210 самолетов МС-21, 89 Superjet 100 и 40 Ту-214. По словам Александровского, срок поставок МС-21 «не меняется» и намечен на четвертый квартал 2025 года.

До 2030 года планируется выпустить 270 МС-21. Источники «Коммерсанта» отмечают, что в случае изменения соглашения с «Аэрофлотом» другие авиакомпании могут до этого срока не получить доступ к самолету.

В ОАК и «Ростехе», куда входит авиастроительная корпорация, «Коммерсанту» на запрос о комментарии не ответили. В «Аэрофлоте» комментировать изменение соглашения отказались.

Разработка российского самолета МС-21 ведется с начала 2000-х годов, первый полет лайнер совершил в мае 2017 года. Изначально планировалось выпускать МС-21 как с российскими двигателями ПД-14, так и с американскими Pratt & Whitney. После начала вторжения России в Украину, как узнал «Коммерсант», ОАК пришлось сократить планы по поставке лайнеров из-за того, что корпорация не смогла получить двигатели от американского производителя.

Поставки лайнера должны были начаться в 2022 году, однако сроки несколько раз сдвигались. В конце февраля 2024 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов объявил о переносе начала серийных поставок самолета МС-21 с 2024-го на 2025–2026 годы. «У нас испытания еще не завершены. Как испытания завершим, по результатам сразу. Мы все-таки беспокоимся о безопасности всех нас — мы же летать будем на этих самолетах», — сказал Чемезов.

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