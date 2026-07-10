Зеленский создал в ВСУ «командование дальнобойного влияния на Россию»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о создании в составе Вооруженных сил «специального командования дальнобойного влияния на Россию». Об этом он сказал в своем вечернем обращении.

«Это командование должно сосредоточить 100% имеющихся ресурсов для того, чтобы еще более ощутимо снизить российский военный потенциал», — заявил он.

Кто будет руководителем командования, Зеленский не сообщил, отметив только, что он будет «максимально опытным».

«Сегодня есть новые результаты наших дальнобойных санкций против России: бензиновый кризис в России углубляется, что вполне справедливо в ответ на нежелание Путина заканчивать эту войну. Мы дали предложения, как приблизить мир, имеем поддержку не только среди партнеров в мире, но и среди окружения Путина. Там понимают, что происходит и что у мира нет альтернативы», — добавил Зеленский.

В последние недели в России обострился топливный кризис, вызванный ударами Украины по нефтеперерабатывающим заводам. ВСУ атаковали все крупнейшие НПЗ страны.

Президент США Дональд Трамп на встрече с Зеленским на саммите НАТО в Анкаре заявил, что усиление украинских ударов по энергетической инфраструктуре России — это «эскалация, но эта эскалация может привести [войну] к завершению».

По мнению президента РФ Владимира Путина, Украина своими ударами хочет нанести ущерб российской экономике и «создать нервозную обстановку в обществе».

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