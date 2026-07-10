Потребительские цены на бензин в России в июне 2026 года выросли на 6,88% относительно предыдущего месяца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

По сравнению с июнем 2025 года потребительские цены на бензин выросли на 19,90%.

Бензин марки АИ-92 в июне 2026 года подорожал относительно предыдущего месяца на 7,3%, АИ-95 — на 6,7%, АИ-98 — на 3,1%.

Дизельное топливо в июне стало дороже на 7,1%.

Из данных Росстата также следует, что годовая инфляция в России по итогам июня составила 6,02% против 5,31% месяцем ранее. В июне потребительские цены выросли на 0,87%, с начала года — на 4,19%. Как отмечает РБК, показатель годовой инфляции превысил отметку в 6% впервые с января 2026 года, когда он составлял 6,58%.

РБК также пишет, что правительство и профильные ведомства обсуждают новый пакет мер для поддержки топливного рынка. В частности, власти планируют проанализировать ценообразование на белорусское топливо на Петербургской бирже, решить проблему необоснованного закрытия АЗС в ночные часы, распространить импортный демпфер на дизельное топливо, а также разработать механизм биржевых своп-операций с нефтепродуктами для оптимизации логистики поставок.

По оценке Reuters, производство бензина в России после атак украинских беспилотников на НПЗ упало до уровня 65% от среднего сезонного потребления.

Вице-премьер Александр Новак 10 июля признал, что в России «есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди, либо «иногда заправки нестабильно работают».

По мнению президента РФ Владимира Путина, ВСУ наносят удары по нефтеперерабатывающим заводам России, чтобы создать в стране «нервозную обстановку».

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