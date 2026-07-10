Еврокомиссия пригрозила Meta штрафом, если компания не изменит «вызывающий зависимость» дизайн инстаграма и фейсбука

Еврокомиссия по итогам предварительного расследования пришла к выводу, что компания Meta (владелец фейсбука и инстаграма) нарушила европейский Закон о цифровых услугах, используя в соцсетях дизайн, который может вызвать зависимость у пользователей. Об этом сообщает BBC News.

Претензии Еврокомиссии вызвали такие функции как автоматическое воспроизведение видео, бесконечная лента и персонализированные рекомендации. По мнению ЕК, бесконечный поток контента «переводит мозг в режим автопилота, способствуя формированию нездоровых привычек», в том числе у детей и подростков.

В ЕК заявили, что Meta не смогла адекватно оценить риски, связанные с дизайном фейсбука и инстаграма, а также с тем, сколько времени дети проводят на этих платформах.

Еврокомиссия призвала Meta внести изменения в дизайн обеих соцсетей. В заявлении отмечается, что если выводы ЕК будут подтверждены, Meta грозит штраф до 6% от ее совокупного годового оборота. Исходя из выручки компании за 2025 год, штраф может составить примерно 11 миллиардов евро, отмечает Euronews.

«Мы разделяем стремление Европейской комиссии обеспечить подросткам безопасный и позитивный опыт в интернете и будем продолжать конструктивно взаимодействовать с ней», — заявил BBC News представитель Meta.

По информации Euractiv, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре собирается объявить о планах ввести на уровне Евросоюза запрет на пользование соцсетями для детей. Правовая база для такого запрета, подчеркнул источник издания в Еврокомиссии, пока не разработана. Также, пишет Euractiv, на данный момент не ясно, какой будет установлен минимальный возраст для доступа несовершеннолетних в соцсети, а также как будет осуществляться контроль за соблюдением запрета.

Австралия первой в мире в 2024 году закрепила в законодательстве запрет на пользование соцсетями для детей до 16 лет. Аналогичные ограничения собирается принять Великобритания.

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