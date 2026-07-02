Запрет на доступ к соцсетям для детей собираются принять на уровне ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается объявить о планах ввести на уровне Евросоюза запрет на пользование соцсетями для детей.
По данным источников Euractiv, об этой инициативе фон дер Ляйен будет говорить в своем ежегодном обращении, с которым выступит 16 сентября.
Правовая база для такого запрета, подчеркнул источник издания в Еврокомиссии, пока не разработана.
Также, пишет Euractiv, на данный момент не ясно, какой будет установлен минимальный возраст для доступа несовершеннолетних в соцсети, а также как будет осуществляться контроль за соблюдением запрета. На уровне стран ЕС предлагаются разные механизмы контроля — от согласия родителей до применения технологий подтверждения возраста.
В Еврокомиссии, отметили собеседники издания, пытаются действовать быстрее, приняв общие для всего Евросоюза правила, пока законодательства стран-членов ЕС не разошлись слишком далеко друг от друга в этом вопросе.
Австралия первой в мире в 2024 году закрепила в законодательстве запрет на пользование соцсетями для детей до 16 лет. Подробно о нем можно прочитать здесь. Аналогичные ограничения собирается принять Великобритания.
Запрет на доступ в соцсети для детей планируют ввести и страны ЕС, в том числе Франция и Испания.