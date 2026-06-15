В Великобритании запретят детям пользоваться соцсетями

В Великобритании полностью запретят доступ к социальным сетям детям младше 16 лет, объявил премьер-министр страны Кир Стармер. Закон о запрете соцсетей для детей планируется принять до конца 2026 года, он вступит в силу к весне следующего года.

В правительстве Великобритании позже уточнили, что под запрет попадут Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook и X. Власти не планируют ограничивать доступ детей к таким мессенджерам как WhatsApp и Signal. При этом правительство планирует блокировать «вредные функции» на различных платформах, в том числе прямые трансляции и возможность общения с детьми младше 16 лет.

По мнению Стармера, социальные сети нельзя назвать безопасной средой для детей, они делают их несчастными. Премьер заявил, что соцсети облегчают травлю, а дети там сталкиваются с «опасным контентом, который может негативно сказываться на их психическом здоровье». Он добавил, что соцсети созданы так, чтобы вызывать зависимость.

На вопрос, ожидает ли он негативной реакции со стороны крупнейших технологических компаний США, Стармер заявил, что запрет не означает, что он выступает против технологий и искусственного интеллекта. «Я никогда не соглашусь с доводом о том, что ради будущего искусственного интеллекта и технологий мы должны оставить наших детей без защиты», — сказал премьер.

Первой страной в мире, которая запретила доступ в соцсети детям и подросткам, стала Австралия. Такой запрет начал действовать в декабре 2025 года. Ответственность за неисполнение закона ложится на владельцев соцсетей. Если они не предпримут необходимых мер для блокировки доступа, им будет грозить штраф до 49,5 миллиона австралийских долларов (33 миллиона долларов США). Среди таких мер — деактивация аккаунтов детей младше 16 лет и запрет на регистрацию новых пользователей такого возраста.

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