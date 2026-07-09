The Insider: Россия и Китай обсуждали проекты по уничтожению спутников Starlink и разработке совместной системы ПВО

Представители Китая и России обсуждали совместную борьбу со спутниками Starlink, а также общий проект по разработке комплексной системы противовоздушной и противоракетной обороны нового поколения. Об этом говорится в расследовании The Insider, Der Spiegel и Le Monde.

В распоряжении журналистов оказались документы, связанные с российско-китайским военным сотрудничеством.

Речь идет о четырех презентациях с китайско-российских форумов по военно-техническому сотрудничеству в 2023-2024 годах. The Insider называет этот форум «регулярной двусторонней встрече, которая никогда не афишировалась». Кроме того, журналисты получили подписанный сторонами рабочий протокол по итогам переговоров в Москве в июне 2023 года. Документы охватывают пять областей вооружений: космические вооружения и уничтожение спутников, интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны, автономные барражирующие боеприпасы в режиме «роя», боевые бронированные машины нового поколения и военную авиацию.

Из документов следует, что на форуме по военно-техническому сотрудничеству в Гуанчжоу в ноябре 2023 года Китай предлагал российским партнерам бороться со спутниками Starlink Илона Маска различными методами — от юридических до прямого уничтожения. В частности, предлагалось:

организовать совместное правовое и дипломатическое давление;

занять частотные диапазоны и орбитальные позиции, необходимые для расширения Starlink, и вместе создавать электромагнитные помехи;

проводить кибератаки на Starlink через терминалы гражданских пользователей и создать дешевое оружие для уничтожения спутников сети.

За несколько месяцев до форума, как выяснили авторы расследования, в июне 2023 года в Москву приезжала китайская военная делегация. Целью визита стали секретные переговоры с ведущим российским производителем противовоздушной обороны «Алмаз-Антей». В Китай делегаты вернулись с контрактом на поставку оружия.

Подписанный рабочий протокол этих переговоров, имеющийся в распоряжении The Insider (и независимо подтвержденный данными о перелетах указанных в нем участников), показывает, что российско-китайское военное партнерство ушло далеко за пределы общей риторики и превратилось в структурированную многопрофильную программу по созданию оружия, которое ни одна из стран не могла бы разработать в одиночку.

Среди прочего, стороны договорились о разработке комплексной системы противовоздушной и противоракетной обороны нового поколения. Она предназначена для перехвата баллистических ракет, маневрирующих боевых блоков и гиперзвуковых ракет на конечном этапе полета. На каком этапе находится разработка, неизвестно.

На следующем китайско-российском форуме, прошедшем в Екатеринбурге в декабре 2024 года, военные исследователи из Китая предлагали передавать Пекину данные об атаках российских беспилотников в Украине.

Как объясняет The Insider, Китай располагает 160 типами барражирующих боеприпасов, но не имеет реального боевого опыта их применения в отличие от России. Поэтому представители Пекина предложили Москве формализовать обмен — Россия делится знаниями с поля боя, а Китай — технологиями ИИ и ресурсами массового производства для разработки нового поколения автономных «роевых» боеприпасов.

Кроме того, Китай призвал Россию к обмену поставками в условиях санкций: Пекин будет поставлять микросхемы и электронику, а Москва — сырье и компоненты, к которым доступ Китая ограничен из-за санкций.

Секретные материалы. Как России и Китай договорились уничтожать спутники Starlink The Insider

Спутниковая связь Starlink официально не работает в России, но российская армия использовала терминалы для запуска беспилотников, которыми она атакует Украину. В Россию эти терминалы попадают нелегально — через третьи страны.

В Украине связь по Starlink играет важную роль на поле боя: врачи используют ее для координации эвакуаций, артиллерийские части — для целеуказания, операторы беспилотников — для управления дронами в режиме реального времени.

Накануне Reuters сообщал, что российские войска пытаются при помощи систем радиоэлектронной борьбы глушить работу Starlink, чтобы помешать украинским беспилотникам наносить удары.