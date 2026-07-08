Reuters: Россия начала глушить Starlink, пытаясь помешать украинским беспилотникам

Российские войска пытаются при помощи систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) глушить работу спутниковой системы Starlink, чтобы помешать украинским беспилотникам наносить удары. Об этом Reuters рассказали украинские командиры и операторы дронов.

Агентство отмечает, что таким образом Россия борется с беспилотниками средней дальности, которые могут атаковать цели на десятки километров за линией фронта. Такие дроны используют, чтобы поражать склады топлива, пункты управления, средства ПВО и другие объекты, важные для российской логистики. В этих операциях важную роль играет Starlink, которая позволяет операторам управлять беспилотниками на больших расстояниях.

По словам украинских военных, российские войска начали устанавливать мощные системы подавления связи рядом с военными объектами и населенными пунктами. Одна из таких систем называется «Волна Купол Гарант». Она, как утверждают собеседники агентства, позволяет нарушить работу Starlink на площади 20 квадратных километров.

Украинские военные утверждают, что обнаружили уже около десяти таких комплексов. Теперь сами системы подавления становятся целями для беспилотников ВСУ. Командир 422-го полка беспилотных систем ВСУ с позывным «Дирижер» рассказал журналистам, что участвовал в уничтожении одного из таких комплексов. «Как только мы нанесли удар по этому объекту, наши беспилотники, подключенные к Starlink, полетели без проблем», — утверждает он.

По мнению старшего научного сотрудника американского Foreign Policy Research Institute Роба Ли, Россия постепенно начинает добиваться определенных успехов в противодействии украинским дронам. «Если они нарастят производство средств радиоэлектронной борьбы, они могут затруднить проведение кампании ударов средней дальности», — добавил он.

Спутниковая связь Starlink официально не работает в России, но российская армия использовала терминалы для запуска беспилотников, которыми она атакует Украину. В Россию эти терминалы попадают нелегально — через третьи страны. В конце января министр обороны Украины Михаил Федоров обратился к руководителю SpaceX Илону Маску, чтобы помешать России использовать спутниковую связь Starlink. Маск заявил, что компания приняла меры. После этого Z-блогеры сообщили, что на фронте массово отключились терминалы Starlink.

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