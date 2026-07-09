Казахстан выставил 59 полицейских постов на границе. Так власти борются с незаконным вывозом топлива

МВД Казахстана организовало 59 полицейских постов возле автомобильных пунктов пропуска через границу. Эти меры должны предотвратить незаконный вывоз топлива из страны, говорится на сайте ведомства. Сейчас все машины, пересекающие границу, проверяют на наличие дополнительных емкостей для бензина.

Всего с начала года местная полиция выявила 255 фактов эксплуатации автомобилей с незаконными дополнительными топливными баками. Среди нарушителей — 195 иностранных граждан. Всех их привлекли к административной ответственности. Дополнительные баки с автомобилей демонтировали.

Днем ранее власти Казахстана заявили, что только за последние двое суток пресекли 61 попытку вывоза топлива в дополнительных баках и канистрах. При этом уже больше месяца в стране действуют ограничения на въезд транспорта «из приграничных государств». Они могут пересекать границу не более одного раза в сутки.

Причины, по которым полиция вынуждена усилить контроль на границе, не называются. Также не уточняется, из каких стран приехала большая часть нарушителей.

В последние месяцы украинские беспилотники наносят регулярные удары по крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятиям по всей России. Из-за этого в стране начался топливный кризис, который, по оценке Financial Times, уже напрямую затронул около 50 миллионов человек.

Пока российские власти пытаются договориться о поставках топлива из других стран, во многих регионах ввели ограничения на продажу бензина. Это привело к тому, что люди вынуждены стоять в многочасовых очередях на заправках.

Дефицит бензина также привел к тому, что жители приграничных регионов начали заниматься «топливным туризмом». Они ездят в Казахстан, чтобы заправить свои автомобили.

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