Власти Казахстана на фоне дефицита бензина и дизеля в соседней России пытаются предотвратить незаконный вывоз топлива из страны, сообщает Tengri News.

«Основная работа сейчас ведется по выявлению автомобилей с дополнительными топливными баками, которые используются для „серого“ вывоза топлива», — сообщил на брифинге заместитель министра энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев.

По данным правительства на 7 июля, только за двое суток на пунктах пропуска пресекли 61 попытку вывоза более трех тонн топлива в дополнительных баках и канистрах.

В Казахстане больше месяца действуют ограничения на въезд легкового и грузового транспорта «из приграничных государств» — не более одного раза в сутки.

Туткышбаев не называл причины, по которым властям республики пришлось принимать дополнительные меры для борьбы с «серым» вывозом топлива. В материале Tengri News топливный кризис в России также не упоминается, однако читатели в комментариях пишут о россиянах, скупающих бензин в приграничных районах.

Казахстан — крупнейший производитель топлива в Центральной Азии. Однако эта страна закупала значительные объемы бензина, дизеля, авиакеросина и сжиженного природного газа (СПГ) в России, чтобы покрыть дефицит на внутреннем рынке.

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