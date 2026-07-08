«Роснано» выиграло суд против Чубайса и восьми бывших топ-менеджеров. Теперь они должны корпорации почти 12 миллиардов

Суд удовлетворил иск «Роснано» на 11,9 миллиарда рублей к бывшим топ-менеджерам госкорпорации, в числе которых — Анатолий Чубайс, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу суда.

Иск подали в декабре 2025 года, он касался взыскания убытков по проекту Crocus. В нем говорилось, что направленные в проект инвестиции использовали, чтобы создать и профинансировать проектные компании «на невыгодных для „Роснано“ условиях» и в противоречии с «целями деятельности „Роснано“».

Проект Crocus должен был заниматься созданием производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM. «Роснано» и ряд фондов вложили в уставный капитал созданной под это компании около 55 миллионов долларов.

Общий объем инвестиций в проект создания производства MRAM превышал 200 миллионов евро, включая софинансирование «Роснано» в размере 100 миллионов евро.

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс в мае 2026 года опубликовал заявление, в котором он называл уголовное преследование топ-менеджеров «Роснано» «репрессиями» и «издевательством над законом». Корпорация подала уже несколько исков к самому Чубайсу и его бывшим коллегам.

Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 года. Он ушел в отставку в декабре 2020 года, а в марте 2022-го уехал из России. Президент РФ Владимир Путин после отъезда Чубайса говорил, что «в структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы», обнаружилась «огромная финансовая дыра».

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