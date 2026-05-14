Чубайс назвал «репрессиями» преследование бывших топ-менеджеров «Роснано»

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал «репрессиями» и «издевательством над законом» уголовное преследование бывших топ-менеджеров компании.

Заявление Чубайса (.pdf) появилось на его сайте в мае, но точная дата подписи и публикации не указана, отмечает издание «Эхо», которое первым обратило внимание на документ.

«В последние полтора года на моих коллег-сотрудников „Роснано“ обрушился шквал уголовных и гражданских процессов, сопровождающихся арестами, обысками, допросами и имущественными исками, — заявил Чубайс. — На днях вынесен первый приговор по уголовному делу — нашему коллеге и товарищу Борису Галкину назначен срок лишения свободы девять лет <…> Общий объем предъявленных исков превысил астрономическую сумму в 25 миллиардов рублей».

За что преследуют бывших топ-менеджеров "Роснано" В основном претензии следствия к бывшим менеджерам «Роснано» связаны с проектами компании в период с 2010 по 2020 год. Тогда ее возглавлял Чубайс. Среди прочего, следствие утверждает, что при реализации проекта Plastic Logic — гибкого планшета для школьников — часть средств была похищена. По делу проходят исполнительный директор «Роснано» Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова. Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Фигурантами дела также стал бывший генеральный директор компании «Пластик лоджик» Борис Галкин. В конце апреля суд признал его виновным в растрате. По делу также проходят заместитель председателя правления «Роснано» Юрий Удальцов и другие топ-менеджеры компании — Николай Тычинин, Ирина Рапопорт и Олег Киселев. Их заочно обвинили в мошенничестве и объявили в международный розыск. Кроме того, «Роснано» через суд пытается взыскать с Чубайса и бывших руководителей компании убытки, которые «Роснано» понесла при реализации проекта Plastic Logic.

По словам Чубайса, за преследованием бывших сотрудников стоят «новые руководители „Роснано“», которые за последние пять лет работы «так и не построили ни одного завода и не принесли в страну никаких нанотехнологий». Новое руководство компании, считает Чубайс, лишь «превратили „Роснано“ в рейдерскую контору, ломающую не только технологии, но и жизни и судьбы людей».

Я не могу, к сожалению, ни остановить эти репрессии, ни защитить попавших под них коллег и товарищей. Я не знаю, какие следующие уголовные процессы сейчас подготовлены, у кого дома пройдут обыски, кого арестуют. Могу только твердо заявить, что все эти обвинения являются издевательством над законом, и ни один из обвиняемых не сделал ничего противозаконного.

Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» на протяжении 12 лет — с 2008 года. Он ушел в отставку в декабре 2020-го и работал спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями. Вскоре после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, в марте 2022 года, Чубайс ушел в отставку и уехал из России.

Владимир Путин после отъезда Чубайса называл его «каким-то Моше Израилевичем» и говорил, что «в структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы» обнаружилась «огромная финансовая дыра».

Анатолий Чубайс — это «какой-то Моше Израилевич». Аркадию Воложу «пусть там хорошо живется». А деятелям культуры лучше уехать и не «капать на мозги» Путин. Цитаты (все более и более поразительные)

