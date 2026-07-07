Компании-оператору «Северных потоков» отказали в компенсации за подрыв газопроводов

Высокий суд Лондона постановил, что западные страховые компании не должны покрывать ущерб, причиненный подрывом обеих веток газопровода «Северный поток». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на решение суда.

Компания-оператор «Северных потоков» требовала от страховых компаний почти 580 миллионов евро за подрыв газопровода. Если бы Nord Stream выиграла, страховщикам пришлось бы выплатить одну из крупнейших в истории компенсаций за ущерб инфраструктуре.

Однако судья Клэр Моулдер встала на сторону страховых компаний, признав ущерб от подрыва «Северных потоков» прямо или косвенно связанным с российско-украинской войной. Nord Stream, в свою очередь, настаивала на том, что война была лишь фоном или предлогом для подрыва.

В ходе разбирательства, которое длилось шесть недель, потенциальными виновниками взрывов были названы Россия, Украина или США, однако судья не установила, какая именно сторона несет ответственность за разрушение «Северных потоков».

Взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года. По данным СМИ, их совершили украинские диверсанты. По делу о взрывах в Евросоюзе в 2025 году были задержаны двое граждан Украины — Сергей Кузнецов (он под арестом в Германии) и Владимир Журавлев (его освободили из-под стражи). Официально Украина отрицает свою причастность ко взрывам.