Стоит ли верить, что найдены диверсанты, газопроводы «Северный поток»? В последнем нелепом вбросе в прессу говорилось, что украинцы в 100 метрах от базы ВМС НАТО в Германии загрузили на яхту взрывчатку, спокойно вышли в Балтийское море, нашли газопровод, не перепутав его ни с чем, установили взрывчатку и вернулись в порт.

У компетентных людей есть вопросы: НАТО не обеспечивает безопасность у своих баз или диверсию осуществляли натовские профессионалы? Однозначно, эту задачу решила высококлассная команда с опытом работы на значительных глубинах. Далеко не у каждой спецслужбы есть такие пловцы. Эту задачу способна выполнить британская Специальная лодочная служба. А прямо перед подрывом в этом районе Балтики шли учения ВМС НАТО.

Диверсии на «Северных потоках» — пролог к новому беспрецедентному витку напряженности на этом направлении. Череда странных с подводными кабелями и с российскими судами свидетельствует: Запад всерьез решил сделать Балтийское море ареной необъявленной гибридной войны.

Это краткий пересказ колонки помощника президента РФ Николая Патрушева, которая вышла в газете «Коммерсант» 7 сентября. Высказывания отредактированы, но их смысл полностью сохранен.

«Только сейчас мы понимаем, насколько уязвимы» Балтийский регион стал новым очагом теневой войны между Россией и НАТО, пишет The Wall Street Journal

