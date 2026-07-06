Рамзана Кадырова выдвинули на новый срок. Он заявил, что не рад
Рамзана Кадырова выдвинули кандидатом на предстоящие выборы главы Чечни от «Единой России». Такое решение единогласно приняли на конференции регионального отделения партии в Грозном, сообщил ТАСС.
Сам Кадыров заявил, что «не рад» этому решению.
«Честно сказать, не рад, что иду на выборы. Если меня спросить, то я выбрал бы другого кандидата, потому что это ответственность большая, я знаю, насколько сложная это задача. Много труда вложено в республику, и у нас сегодня сохранена команда, и команда работает как хорошие часы», — сказал он (цитата по РИА Новости).
Кадыров заявил, что «вынужденно» идет на выборы. «Я уверен, что народ поддержит. Если народ поддержит, то для народа служить готов», — добавил он.
В начале июля Кадыров впервые с 2007 года не был включен в список кандидатов «Единой России» от Чечни на выборах в Госдуму.
Рамзан Кадыров руководит Чечней с 2007 года. На последних выборах главы Чечни, которые проходили в 2021 году, Кадыров, как утверждал ЦИК, набрал 99,7% голосов.
В последние годы СМИ и телеграм-каналы неоднократно писали о проблемах Кадырова со здоровьем. В частности, «Новая газета Европа» в апреле 2024 года писала со ссылкой на источники, что еще в 2019 году главе Чечни поставили диагноз некроз поджелудочной железы.