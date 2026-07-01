Рамзан Кадыров впервые не вошел в список «Единой России» на выборах в Госдуму
Рамзан Кадыров впервые за многие годы не включен в список кандидатов «Единой России» от Чечни на выборах в Госдуму.
Как обратило внимание издание «Говорит НеМосква», партийный список в республике возглавили депутаты Госдумы Шамсаил Саралиев, Руслан Лечхаджиев и Ахмед Догаев, а также соратник Кадырова, премьер-министр Чечни Магомед Даудов, его первый заместитель Иса Тумхаджиев и руководитель администрации Галас Таймасханов.
Еще один соратник главы Чечни — Адам Делимханов — стал кандидатом от «Единой России» в одномандатном округе.
С 2007 года, напоминает издание, Кадыров всегда возглавлял региональную группу «Единой России» на парламентских выборах.
Кадыров также пропустил съезд «Единой России», который прошел 28 июня.
Последние несколько лет неоднократно появлялись сообщения о тяжелой болезни главы Чечни. Кадыров отрицает, что болен.