Губернатор призвал жителей Вологодской области не запасаться топливом. А вскоре сам остался на трассе без бензина: «Бак на нуле»

Глава Вологодской области Георгий Филимонов рассказал в своем телеграм-канале, что застрял на трассе, так как в его служебном автомобиле закончился бензин.

«Буквально 15 минут назад остановился без топлива. Бак на нуле. Это произошло на скоростном обходе города Вологда. Пересел из служебной машины в автомобиль, который согласился подвезти. Этим я свидетельствую тот факт, что все мы плывем в одной лодке и решаем существующую проблему», — сообщил Филимонов. Он добавил, что автомобилем, который «согласился» его подвезти, была машина ГАИ.

За час до рассказа об этой остановке на трассе вологодский губернатор опубликовал в телеграме пост, в котором призвал местных жителей не закупаться топливом про запас.

«Для физических лиц отпуск бензина сейчас частично ограничен, потому что топливо поступает в прежнем объеме, а спрос вырос почти вдвое. Прошу отнестись к ситуации с пониманием, не создавать запасов топлива впрок и не поддаваться ажиотажу. Нужно дать возможность заправиться своим соседям и землякам», — объяснял Филимонов.

В России с конца мая разворачивается топливный кризис, который начался на фоне активных ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам (атакам подверглись все крупнейшие НПЗ). В Вологодской области с конца июня действуют ограничения на покупку топлива: не более 30 литров бензина в одни руки — и только в бак автомобиля, а не в канистры.