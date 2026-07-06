Госдума собирается добавить в перечень оснований для депортации мигрантов неповиновение пограничникам и дискриминацию

Госдума собирается расширить перечень оснований для выдворения из России мигрантов, объявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Соответствующий законопроект, написал Володин в своем телеграм-канале 6 июля, планируется рассмотреть в ближайшие несколько дней.

Документ, в частности, предполагает, что мигрантов будут депортировать за «неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы РФ».

В перечень оснований для депортации, сообщил Володин, также собираются добавить «дискриминацию — нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста, отношения к религии».

Поправки, заявил спикер Госдумы, будут способствовать «повышению общественной безопасности и наведению порядка в миграционной сфере».

В марте 2026 года стало известно, что МВД разработало законопроект, предусматривающий выдворение из страны иностранцев за 20 видов правонарушений. Выдворять из России мигрантов МВД предлагало, в числе прочего, за нарушение требований режима ЧС, участие в деятельности «нежелательной» организации, участие в несанкционированных митингах, принуждение к забастовкам и мелкое хулиганство при неповиновении полиции.

Российские власти начали ужесточать миграционную политику после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. Появился реестр контролируемых лиц, куда попасть можно и по ошибке, и обязательный тест на знание русского языка для приема детей-иностранцев в школу.

Российские власти также ограничили получение ВНЖ в упрощенном порядке для иностранцев — супругов граждан России, а также детей иностранцев, достигших 18 лет, предлагается высылать, если они не получили собственный трудовой патент.

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