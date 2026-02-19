«Коммерсант»: власти РФ планируют ввести дополнительные платежи для работающих в стране иностранцев

Минфин подготовил пакет законопроектов, ужесточающих условия для иностранцев, приехавших работать в Россию из безвизовых стран. Правительство, пишет «Коммерсант», собирается рассмотреть его на заседании в четверг, 19 февраля.

Предполагается, что трудовые мигранты будут оплачивать патент, дающий право на работу в России, не только за себя, но и за несовершеннолетних членов семьи и иждивенцев. За каждого из них придется платить 50% от . По достижении 18 лет дети таких работников должны будут или оформить свой патент, или покинуть РФ, если у них не будет иных законных оснований оставаться в стране.

Вносить авансовые платежи за патент планируют обязать и иностранцев, работающих в РФ только на физических лиц.

Иностранцы, следует из пакета поправок, должны будут демонстрировать доход от своей трудовой деятельности не ниже прожиточного минимума для региона. Если «белые» заработки работающего в России иностранца не будут соответствовать этому требованию, то патент ему не продлят.

Информация о доходах также может использоваться МВД и при проверке условий выдачи или аннулирования вида на жительство и разрешения на временное проживание в РФ. Для этого налоговые органы будут в автоматическом режиме ежеквартально предоставлять МВД информацию о полученных иностранными гражданами доходах.

Источник «Коммерсанта» среди национальных диаспор отметил, что неясно, как предложенные Минфином поправки будут сочетаться с планами правительства ввести в качестве основного механизма привлечения иностранной рабочей силы в РФ организованный набор — когда иностранцев привлекают к работе над конкретными проектами или в конкретных регионах на определенных условиях и на определенный срок.

В существующем виде, заявил он, законопроект об оргнаборе минимизирует возможность иностранцам, работающим в России, привезти с собой семью. Когда оргнабор будет запущен, «никаких существенных налоговых сборов» новая инициатива не даст, считает он.

По различным оценкам, пишет «Коммерсант», работать в Россию в год в среднем приезжают на работу 3–3,5 миллиона иностранцев, из них около 2,5 миллиона человек приобретают патент. По оценкам МВД, в России находятся около 700 тысяч несовершеннолетних иностранцев.

За последние два года власти РФ приняли множество мер, направленных против иностранцев, приехавших на работу в России. В числе прочего, им ограничили получение российского ВНЖ в упрощенном порядке по браку, утвердили новый режим высылки, запретили нерезидентам оформлять более 10 сим-карт, а также запретили принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка.

Читайте также

Зимой в России запустили «реестр контролируемых лиц». Туда включают иностранцев, находящихся в стране без законных оснований В него можно легко попасть по ошибке — и лишиться работы, доступа к деньгам, права водить машину. Юристы называют его «публичным клеймом»

Читайте также

Зимой в России запустили «реестр контролируемых лиц». Туда включают иностранцев, находящихся в стране без законных оснований В него можно легко попасть по ошибке — и лишиться работы, доступа к деньгам, права водить машину. Юристы называют его «публичным клеймом»