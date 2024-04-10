Госдума ужесточила правила легализации иностранцев по браку. Теперь прожить в нем надо не меньше двух лет

Госдума приняла в первом чтении поправки к законам о пребывании иностранцев в России. Теперь они смогут получать разрешение на временное проживание в стране (РВП) только после двух лет брака с гражданином России.

Поправки внесены в тексты двух законов — о въезде и выезде из России и о правовом положении иностранных граждан в стране. Если раньше иностранец мог получить РВП при вступлении в брак с гражданином РФ, проживающим в России, то теперь для этого нужно будет прожить вместе не меньше двух лет.

Кроме того, как говорится в пресс-релизе Госдумы, поправки направлены на «борьбу со случаями оформления фиктивных документов об усыновлении детей иностранцами», которые хотят получить РВП в России. В предыдущей версии закона говорилось, что иностранный гражданин, имеющий ребенка с гражданством России, может получить вид на жительство. Теперь такой ребенок должен быть рожден или усыновлен в браке с гражданином РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал заключение фиктивного брака, а также фиктивное усыновление «одной из лазеек для нелегальной миграции» и заявил, что это «необходимо пресечь». Он добавил, что если иностранцы хотят жить в России, они должны «знать русский язык, законы, уважать культуру и традиции, а заключать брак — исключительно ради создания семьи».

Законопроект был внесен в Госдуму еще 1 ноября 2023 года, однако до марта оставался без движения. В числе его авторов — сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова, Юрий Валяев, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

После теракта в «Крокус Сити Холле», исполнители которого, как заявили правоохранительные органы, имеют гражданство Таджикистана, в России начали ужесточать правила пребывания для иностранцев. МВД предложило сократить срок их пребывания в стране до 90 дней в течение года, а не шести месяцев, как было раньше, и собирать у них биометрические данные сразу при въезде.

Полицейские в течение нескольких дней после теракта проводили в разных городах рейды, в ходе которых выявляли иностранных граждан, не имеющих права на пребывание в России, а петербургские суды вынесли несколько сотен решений о принудительном выдворении иностранцев по делам о несоблюдении миграционного законодательств.

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