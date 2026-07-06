Более 500 украинских беспилотников атаковали 20 регионов России и Крым. В Ярославле под удар попал НПЗ. В Крыму блэкаут

Российские средства ПВО в ночь на 6 июля перехватили и уничтожили 519 украинских беспилотников над более чем 20 России, аннексированным Крымом и акваторией Азовского моря, заявило Минобороны РФ. Сколько всего дронов атаковали Россию, неизвестно. Ведомство сообщает только о сбитых беспилотниках.

В Ярославле украинские дроны, предположительно, атаковали нефтеперерабатывающий завод «Ярославнефтеоргсинтез» («Славнефть-ЯНОС»), сообщают издание Astra и украинский мониторинговый телеграм-канал Exilenova+. Они ссылаются на фото и видео очевидцев. На изображениях виден дым, поднимающийся над городом.

Власти Ярославской области сообщили лишь, что регион атакуют украинские беспилотники. На несколько часов было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. О последствиях атаки губернатор Михаил Евраев не сообщал.

Украинские беспилотники ранее неоднократно атаковали Ярославский НПЗ, в том числе в мае, отмечает Astra. Этот НПЗ — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России.

В Ленинградской области, по предварительным данным местных властей, повреждены объекты инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк. Что это за объекты, не уточняется. Люди не пострадали.

Аннексированный Севастополь остался без электричества в результате атаки на энергетическую инфраструктуру за пределами города, сообщил назначенный РФ губернатор города Михаил Развожаев. Чиновник предупредил, что утром троллейбусы ходить в городе не будут. Социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.

Позже в «Крымэнерго» сообщили, что на всей территории Крыма произошел блэкаут. Ведутся ремотные работы.