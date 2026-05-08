Первый день «перемирия», объявленного Россией в одностороннем порядке. Украина запустила больше 200 беспилотников. На подлете к Москве сбили 27 дронов

Украина массово атаковала Москву беспилотниками вскоре после полуночи 8 мая, когда вступило в силу объявленное Россией одностороннее перемирие, сообщил мэр города Сергей Собянин.

В течение ночи и утра мэр отчитался об уничтожении 27 дронов, летевших на Москву. О каких-либо последствиях он не сообщил.

Минобороны РФ в своей сводке заявило, что в общей сложности после полуночи над регионами России было уничтожено 264 беспилотника.

Среди прочего в Ярославле под удар попал НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», там начался сильный пожар. По данным главы региона Михаила Евраева, в ходе атаки никто не пострадал. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что над регионом, помимо беспилотников, была сбита украинская ракета.

В полночь 8 мая начал действовать односторонний режим прекращения огня, объявленный Минобороны РФ. Он продлится до конца дня 9 мая. Украина официально к нему не присоединялась, президент Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ будут действовать «зеркально» в зависимости от российских атак.

Власти РФ несколько раз прямо угрожали нанести разрушительный удар по центру Киева, если ВСУ продолжат атаки в течение «перемирия».