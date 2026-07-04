Секретаря Совета безопасности Чечни и сына главы республики Адама Кадырова в очередной раз наградили. На праздновании 90-летия Госавтоинспекции МВД РФ в Чечне ему вручили памятную юбилейную медаль. Об этом рассказал его отец, глава республики Рамзан Кадыров.

В конце июня в соцсетях разошлось видео о том, как Адам Кадыров нарушает сразу несколько правил дорожного движения за рулем «Рендж Ровера». Среди прочего, он пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу движения, превысив скорость посреди населенного пункта.

В начале 2026 года появились сообщения о том, что Адам Кадыров попал в ДТП в Грозном. По данным источника «Кавказ.Реалий», машина, за рулем которой находился сын главы Чечни, на очень высокой скорости столкнулась с ограждением. Автомобили кортежа, которые следовали за ней, врезались друг в друга.

«Новая газета Европа» сообщала, что машины кортежа Кадырова столкнулись с другим автомобилем, водитель которого погиб.

Рамзан Кадыров называл «вбросом» сообщения о том, что его сын попал в ДТП. Официально об аварии не сообщалось.

Адама Кадырова называли преемником отца на посту главы Чечни. В марте «Новая газета Европа» утверждала, что Адам больше не рассматривается в таком качестве — отношение к нему поменялось после дорожной аварии.

Подробнее об этой аварии

Адам Кадыров, кажется, пострадал в ДТП. Глава Чечни опубликовал видео с сыном — но оно снято еще несколько дней назад

Подробнее об этой аварии

Адам Кадыров, кажется, пострадал в ДТП. Глава Чечни опубликовал видео с сыном — но оно снято еще несколько дней назад