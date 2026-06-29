Адам Кадыров опубликовал видео о том, как он нарушает сразу несколько правил дорожного движения за рулем «Рендж Ровера»

Сын главы Чечни Адам Кадыров записал 13-секундный ролик, как едет за рулем «Рендж Ровера». Видео опубликовали в одном из инстаграм-аккаунтов, связанных с Адамом Кадыровым, обратило внимание издание «Верстка».

Ролик снят от первого лица. Сначала Кадыров-младший показывает дорогу, а затем себя и пассажира. При этом сын главы Чечни нарушает сразу несколько правил дорожного движения. Вот что попало на видео:

Кадыров пользуется телефоном за рулем.

Его машина пересекает двойную сплошную и выезжает на встречную полосу.

К концу ролика машина Кадырова разгоняется до 112 километров в час, двигаясь по городу. При этом в кадр попадает знак ограничения скорости до 50 километров в час.

Кроме того, как отметили читатели «Медузы», Кадыров-младший и его пассажир не пристегнуты ремнями безопасности.

Пересечение двойной сплошной — грубое нарушение ПДД, за которым может последовать лишение прав. Превышение подпадают под часть 4 статьи 12.9 КоАП, которая также предусматривает лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. За использование телефона за рулем полагается штраф в 1500 рублей.

В начале 2026 года появились сообщения о том, что Адам Кадыров попал в ДТП в Грозном. По данным источника «Кавказ.Реалий», машина, за рулем которой находился сын главы Чечни, на очень высокой скорости столкнулась с ограждением. Автомобили кортежа, которые следовали за ней, врезались друг в друга. «Новая газета Европа» сообщала, что машины кортежа Кадырова столкнулись с другим автомобилем, водитель которой погиб.

Рамзан Кадыров называл «вбросом» сообщения о том, что его сын попал в ДТП. Официально об аварии не сообщалось.

Адама Кадырова называли преемником отца на посту главы Чечни. В марте «Новая газета Европа» утверждала, что Адам больше не рассматривается в таком качестве — отношение к нему поменялось после этой аварии.