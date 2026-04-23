В Чечне начали продавать энергетический напиток «К13». Как утверждает издание «Верстка», бренд назван в честь Адама Кадырова — 18-летнего сына главы республики.

Журналисты называют «К13» личным брендом Адама Кадырова. Сын главы Чечни и его окружение носят вещи с такими логотипами. Надпись «К13» также часто встречается в инстаграм-аккаунтах, связанных с Кадыровым — младшим.

Сам Адам Кадыров опубликовал рекламный ролик энергетика в сторис инстаграма. На видео показан дрифт автомобиля BMW, обклеенного логотипами напитка. В одном из кадров на панели в салоне машины можно заметить надпись Dustum (Дустум). «Верстка» утверждает, что это позывной Адама Кадырова. В конце ролика банка «К13» взрывается на фоне машины.

Дизайн логотипа «К13» напоминает упаковку напитков Monster. Производством и дистрибуцией энергетика будут заниматься фирмы бизнесмена Ислама Висалиева «Юнайтед компания» и «К‑13», зарегистрированные в феврале и апреле 2026 года.

«Верстка» называет Висалиева «номиналом Кадыровых». Из данных утечек следует, что в 2020 году Висалиев получал зарплату в администрации Грозненского муниципального района, а в телефонных книгах он записан как «помощник Рустама Абазова» — бывшего главы этого района.

К рекламе энергетика привлекли Рамзана Кадырова и председателя парламента Чечни Магомеда Даудова. 15 апреля они приехали на открытие гипермаркета в Грозном, где попробовали напиток. Видео дегустации энергетика опубликовали в телеграм-канале главы Чечни. На записи Даудов называет «К-13» «самым лучшим энергетиком». Отдельный пост о дегустации также выпустил телеграм-канал «ЧП Чечня».

Раньше Рамзан Кадыров выступал против энергетиков. В 2012 году он заявлял о необходимости запрета таких напитков в Чечне. «В мусульманском обществе недопустимо употребление любых одурманивающих препаратов», — говорил Кадыров, называя энергетики «ядом».

В 2013 году в Чечне ввели штрафы за розничную продажу энергетиков. Спустя пять лет закон об этом смягчили, оставив запрет на продажу таких напитков в образовательных учреждениях, больницах, учреждениях культуры и на спортивных площадках.

Адама Кадырова неоднократно называли возможным преемником отца на посту главы Чечни. В марте «Новая газета Европа» сообщила, что Кадыров больше не рассматривает Адама в качестве основного преемника. По данным издания, эта роль перешла старшему сыну главы Чечни — Ахмату.

Осенью 2026 года в Чечне должны пройти выборы главы республики. Рамзан Кадыров в феврале заявлял, что выдвинет свою кандидатуру, если это выдвижение поддержит Владимир Путин. «Новая газета Европа» утверждает, что в администрации президента новый срок Рамзана Кадырова согласовали еще осенью, однако Путин до сих пор окончательного решения не принял.