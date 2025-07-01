В Чечне отпраздновали свадьбу 17-летнего Адама Кадырова. Именно его считают потенциальным преемником отца Жених похвастался новейшим «мерседесом» и часами с бриллиантами. О невесте официально не известно ничего, кроме имени

На прошлой неделе в Венеции женился один из самых богатых людей планеты, основатель Amazon Джефф Безос. Его свадьба с телеведущей Лорен Санчес была организована так роскошно, что ее назвали «свадьбой века». Тем временем в Чечне состоялась своя «свадьба века» — глава республики отпраздновал женитьбу своего третьего сына, 17-летнего Адама, который недавно стал секретарем Совета безопасности Чечни. Рассказываем, что известно о женихе, невесте, церемонии и гостях.

В конце июня в Чечне прошла свадьба третьего сына Рамзана Кадырова, 17-летнего Адама. Он получил известность два года назад, когда избил в грозненском СИЗО арестанта Никиту Журавеля, сжегшего Коран. Позднее Журавель получил 14 лет колонии по обвинениям в оскорблении чувств верующих и госизмене. А Кадыров — шесть орденов, звание Героя Чечни и должность начальника службы безопасности своего отца. Затем он стал куратором чеченского МВД и секретарем Совета безопасности республики.

По данным «Новой газеты Европа», Адам Кадыров отпраздновал свадьбу с дочерью соратника своего отца, сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева, с которой год назад заключил брак по нормам шариата. Однако «Кавказ.Реалии» утверждают, что женой Адама стала внучка другого соратника его отца, депутата Госдумы Адама Делимханова. «Новая» при этом называла ее женой Зелимхана, старшего брата Адама. По данным «Агентства», на момент заключения брака внучке Делимханова было .

Официально ни личность, ни возраст жены Адама не раскрываются. Известно лишь, что ее зовут Медни (как старшую внучку Делимханова).

Имя девушки назвала в инстаграме Айшат, старшая из детей Кадырова. Она же рассказала, что свадьба пройдет в родовом селе Кадыровых Ахмат-Юрт (в прошлом Центорой). Местные жители заявили журналистам «Кавказ.Реалии», что за три дня до свадьбы въезд в село перекрыли и пропускали только приглашенных гостей. Адам Кадыров прибыл на церемонию на новейшем лимитированном «мерседесе», который официально нельзя ввозить в Россию. На руке у него были часы с бриллиантами, которые стоят не меньше двух миллионов долларов. Адам традиционно позировал с оружием.

На этом видео есть и «Мерседес», и часы, и пистолет Адама Кадырова. Оригинал видео опубликовал инстаграм-аккаунт, называющий себя официальным аккаунтом подростка

Рамзан Кадыров заявил, что на свадьбу его сына приехали вице-премьеры Денис Мантуров и Александр Новак, полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе и бывший генпрокурор Юрий Чайка, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, главы , а также послы Ирана, ОАЭ, Турции и Казахстана. Впрочем, телеграм-канал «Можем объяснить» утверждает, что как минимум троих чиновников, которых пофамильно назвал Кадыров, не могло быть на церемонии физически. В день свадьбы самолеты, которыми пользуется Мантуров в поездках, оставались в Москве. Глава Татарстана Рустам Минниханов опубликовал фотографию из своего рабочего кабинета. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов 28 июня открывал движение по новому путепроводу и посещал молодежный фестиваль.

По информации «Новой газеты Европа», Рамзан Кадыров серьезно болен — в 2019 году ему диагностировали . Издание считает, что из-за состояния здоровья Кадыров пытается обезопасить будущее своих детей. Именно поэтому, несмотря на юный возраст, он назначает их на высокие должности в Чечне, организует для них брачные союзы с влиятельными чеченскими семьями и договаривается об их встречах с Владимиром Путиным (по версии «Новой», Кадыров рассматривает эти встречи как демонстрацию того, что «гарантии безопасности распространяются и на наследников»).

Президент России действительно принимал в Кремле троих старших сыновей главы Чечни, поздравляя их со свадьбами: в 2023-м , в 2024-м — второго сына Зелимхана, в 2025-м — третьего сына Адама. Каждому из них на момент встречи с Путиным было по 17 лет. «Новая» пишет, что Зелимхана и Адама женили в один день летом 2024 года, но Адама тогда отказались принимать в Кремле, сославшись на его юный возраст (Зелимхану было 17, а Адаму 16). Именно отложившейся встречей с Путиным можно объяснить то, что о свадьбе Адама было объявлено только сейчас.

Считается, что глава Чечни рассматривает Адама как своего преемника. В пользу этой версии говорит публичность Адама, статус занимаемых им постов (именно его, а не его старших братьев Рамзан Кадыров сделал секретарем чеченского Совбеза), ранний возраст вступления в брак (он женился раньше своих старших братьев и сестер, которые играли свадьбы в 17-18 лет) и даже размах свадебной церемонии. «Такая роскошная организация во время войны наказуема в Москве. <…> То есть, и здесь Чечня становится абсолютным исключением», — заявил журналистам «Кавказ.Реалии» политолог Дмитрий Дубровский.

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