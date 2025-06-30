На свадьбу Адама Кадырова приехали два вице-премьера, четыре посла и бывший генпрокурор России

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале поблагодарил российских чиновников и иностранных послов, которые приехали на свадьбу его сына, 17-летнего Адама Кадырова, или прислали свои поздравления.

По словам Кадырова-старшего, на свадьбе присутствовали вице-премьеры России Денис Мантуров и Александр Новак, полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе и бывший генпрокурор Юрий Чайка, председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, а также послы Ирана, ОАЭ, Турции и Казахстана.

Кроме них, на свадьбе были главы девяти регионов: Московской области, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Татарстана, Ингушетии, Северной Осетии, Дагестана и аннексированной части Донецкой области Украины.

«Я глубоко всем им благодарен. Они не просто разделили с нами праздник, но своим присутствием украсили его и сделали более запоминающимся и незабываемым. Просто замечательно, что в такие моменты нас окружают люди, которых ты ценишь и дорожишь отношениями с ними», — написал Кадыров-старший.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Администрации президента Антон Вайно направили поздравления в связи со свадьбой, добавил глава Чечни. Ранее он подчеркнул, что его сына лично поздравил Владимир Путин.

Свадьба третьего сына Рамзана Кадырова, 17-летнего Адама, прошла 28 июня. Он женился на девушке по имени Медни, сообщила его сестра Айшат Кадырова. По данным «Новой газеты Европа», это дочь сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева, с которой Адам Кадыров год назад заключил исламский брак — религиозный союз согласно исламскому праву.

Во время свадьбы Адам Кадыров ездил на лимитированном «мерседесе», который производитель представил публике лишь два месяца назад; цена на такую машину начинается от 190 тысяч долларов. Также у Адама Кадырова заметили на руке часы, похожие на Jacob & Co. Billionaire Ashoka, минимальная стоимость которых составляет два миллиона долларов.