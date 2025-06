Адам Кадыров приехал на свою свадьбу на новейшем лимитированном «мерседесе». С начала войны ЕС запретил ввозить в Россию автомобили дороже 50 тысяч евро

17-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам приехал на свою свадьбу, проходившую 28 июня, на лимитированном Mercedes-Benz G-Class STRONGER THAN THE 1980s, выяснили журналисты The Insider и проекта All Exclusive.

Всего, как пишет The Insider, такие автомобили были выпущены в 460 экземплярах в трех цветах (на фото со свадьбы младший Кадыров сидит за рулем зеленого). Автомобиль был представлен 16 апреля 2025 года. Его стартовая цена в Германии составляла почти 190 тысяч долларов. При этом, как отмечает The Insider, в марте 2022 года Евросоюз ввел санкции, запрещающие ввозить в Россию автомобили стоимостью более 50 тысяч евро.

Также у Адама Кадырова заметили на руке часы, похожие на Jacob & Co. Billionaire Ashoka. На сайте Ashoka, как отмечает «Коммерсант» указано, что эти часы существуют всего в нескольких модификациях ограниченной серии. В 2023 году Ashoka выпустила серию из 18 часов, минимальная стоимость которых составляет 2 миллиона долларов (около 157 миллионов рублей).

По оценке главы международного ФБК Марии Певчих, часы младшего Кадырова стоят около 550 миллионов рублей. Она поясняет, что в зависимости от конфигурации бриллиантов и драгоценных камней такие часы могут стоить от 3 до 20 миллионов долларов, и для оценки берется цифра в 7 миллионов.

О свадьбе третьего сына Рамзана Кадырова, 17-летнего Адама, сообщила 27 июня старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова. «Новая газета Европа» со ссылкой на источники писала, что приглашение на свадьбу получили высокопоставленные лица из стран Ближнего Востока. 28 июня Рамзан Кадыров сообщил, что Владимир Путин лично поздравил Адама Кадырова «со вступлением в семейную жизнь».

